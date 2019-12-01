إيران.. اعتقال مخربين حرقا مصارف في شيراز

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية اليوم مخربين اثنين متورطين في أعمال تخريب وإحراق عدة مصارف في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

ونقلت وكالة فارس عن قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة العميد رهام بخش حبيبي قوله إن مثيري أعمال الشغب الأخيرة في مدينة شيراز قاموا بتخريب عدد من المصارف وإلحاق أضرار بالغة فيها ولكن بجهود الشرطة تم التعرف على شقيقين من أصحاب السوابق واعتقالهما .

وأشار حبيبي إلى أن المتهمين اعترفا في التحقيقات بتخريب وإحراق المصارف في شيراز وتمت إحالة ملفهما إلى القضاء.