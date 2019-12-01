اختبار صاروخا باليستيا في الهند

اختبرت الهند اليوم، بنجاح صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز (اغني 3) قادرا على حمل رأس نووي .

ونقلت وسائل إعلام هندية عن مصادر عسكرية قولها إن سرعة مضخة الصاروخ تتراوح ما بين 3 آلاف و 5 آلاف كيلومتر وهي قادرة على حمل الرؤوس النووية التقليدية التي يصل وزنها إلى 5ر1 طن.

وأضافت المصادر أن قيادة القوات الاستراتيجية للجيش الهندي أجرت الليلة الماضية أول تجربة لإطلاق الصاروخ من منصة الإطلاق الرابعة لسلسلة الاختبارات المتكاملة في منطقة بهادارك قرب ساحل ولاية أوديشا .