اعتقال إرهابيين من “داعش” وضبط أسلحة في محافظتي نينوى والأنبار

اعتقلت قوات الأمن العراقية إرهابيين من عصابات “داعش” الإرهابي وضبطت أسلحة تعود لإرهابيين في محافظتي نينوى والأنبار.

وفي بيان لوزارة الداخلية نقله موقع السومرية نيوز أن قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضبطت معملا لتصنيع العبوات المتفجرة تابعا لعصابات “داعش” الإرهابية وبداخله مواد ومعدات وختومات وألقي القبض على إرهابي كان داخل المعمل في محافظة نينوى.

كما قامت قوة أخرى من الأمن بضبط مستودعات أسلحة في قرية الخسفة بقضاء عنة غرب الأنبار تحتوي على صاروخ وعبوات ناسفة لافتا إلى أنه تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا من قبل الأجهزة الهندسية المختصة