الاحتلال الإسرائيلي يجدّد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

قام طيران الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه باختراق الأجواء والمياه اللبنانية.

وفي بيان أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني أن اربع طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل مدينة صيدا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق السعديات، الصرفند، عاليه، الشوف،البقاع الغربي والجنوب وفوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا وصولا إلى كل المناطق اللبنانية.

وأضاف البيان أن زورقين حربيين إسرائيليين أقدما على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة وإلقاء عناصر أحدهما قنبلة صوتية.