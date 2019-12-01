الجيش يدخل قرى جديدة على الطريق الدولية الحسكة – حلب

وسعت وحدات الجيش العربى السورى اليوم نقاط انتشارها على الطريق الدولية الحسكة-حلب ودخلت 3 قرى جديدة وصوامع حبوب العالية بريف الحسكة الشمالي الغربي وذلك في إطار مهامها بحماية الأهالي.

وأفادت وكالة “سانا” أن وحدات الجيش عززت انتشارها على الطريق الدولية الحسكة-حلب ودخلت قرية السوسة الغربية ومنشأة صوامع حبوب العالية بريف رأس العين وسط ترحيب الأهالي وفرحتهم.

كما وسعت الوحدات في وقت لاحق اليوم انتشارها بريف رأس العين الجنوبي شمال غرب محافظة الحسكة ودخلت قريتي السويفة والنجودية.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري انتشرت خلال الشهر الفائت على الحدود السورية التركية بريف الحسكة الشمالي من ريف رأس العين الشرقي وصولا إلى القامشلي شرقا وثبتت نقاطها على محور يمتد بنحو 90 كم وذلك في إطار مهامها الوطنية لمواجهة العدوان التركي ومرتزقته وحماية الأهالي.