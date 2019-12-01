العمال البريطاني: سنوقف مبيعات الأسلحة للسعودية

ذكر زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، أنه سيوقف مبيعات الأسلحة للنظام السعودي المخصصة للاستخدام في الحرب على اليمن إذا فاز حزبه بالانتخابات البرلمانية المزمعة الشهر الجاري.

ونقلت “رويترز” عن كوربين قوله في كلمة اليوم بمدينة يورك استعرض فيها أهداف السياسة الخارجية لحزب العمال إنه “سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية المخصصة للاستخدام في اليمن وسيعمل على إنهاء الحرب هناك”.

وأوضح أن سياسة الحزب الدولية تتضمن تأسيس صندوق لمنع نشوب النزاعات واستثمار 400 مليون جنيه إسترليني ما يعادل “513 مليون دولار” إضافية لتعزيز قدرات البلاد الدبلوماسية وزيادة الرقابة على تصدير السلاح لضمان ألا تشارك في تأجيج الحروب والنزاعات كما هو الحال في اليمن والأراضي الفلسطينية.