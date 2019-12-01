اليوفي يفقد صدارة الكالتشيو

سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام ضيفه ساسولو، بنتيجة (2-2)، في المباراة التي أقيمت بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، ضمن لقاءات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.

وأحرز ليوناردو بونوتشي هدف يوفنتوس الأول بالدقيقة 20، وكريستيانو رونالدو من ركلة جزاء بالدقيقة 68، فيما سجل جيريمي بوجا وفرانشيسكو كابوتو أهداف ساسولو بالدقائق 23 و47.

وبهذا التعادل، وصل يوفنتوس للنقطة 36 ليخسر الصدارة، لصالح الإنتر الذي فاز اليوم على سبال، فيما رفع ساسولو رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الـ13.