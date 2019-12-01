انفجار شمال لندن

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تحقق في حادث انفجار في منطقة شمالي لندن، مضيفة إنه لا يوجد تقارير عن حدوث انفجار حتى الآن.

لتوضح الشرطة لاحقاً أن “الصوت العالي الذي سُمع شمالي لندن كان نتيجة انطلاق إحدى طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني ولا سبب يدعو للقلق”.

​الجدير بالذكر أن الشرطة البريطانية كانت قد أعلنت الجمعة أن رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا كان قد طعن عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا، لتعلن فيما بعد أن اثنين من المصابين الخمسة في هجوم جسر لندن قد لقيا مصرعهما.