بقيمة عشرة آلاف ليرة..السورية للتجارة تبدأ ببيع السلة الغذائية

بغية توفر المواد الاساسية للمواطنين وبأسعار تنافسية، بدأت المؤسسة السورية للتجارة ببيع السلة الغذائية بقيمة عشرة آلاف ليرة سورية في صالاتها ومنافذ بيعها بمختلف المحافظات وبموجب دفتر العائلة.

تحوي السلة الغذائية 5 كيلو غرامات من السكر الأبيض و3 كيلو غرامات من البرغل و3 كيلو غرامات من الرز وعبوتان من المعكرونة وكيلو غرام من الشعيرية و2 كيلو غرام سمنة و2 ليتر من زيت دوار الشمس وكيلو غرام واحد حمص وكيلو غرام واحد عدس حب وكيلو غرام واحد عدس مجروش ونصف كيلو شاي وعبوة رب البندورة.