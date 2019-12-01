شهيدان بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في الغوطة الشرقية

استشهد طفلان اليوم إثر انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق “لسانا” بأن طفلين بعمري الـ9 والـ 8 سنوات استشهدا إثر انفجار لغم أرضي عثرا عليه أثناء رعيهما للأغنام في مزارع قرية حوش نصري بمنطقة دوما بالغوطة الشرقية.

وتشكل مخلفات الإرهابيين من العبوات الناسفة والألغام والذخائر غير المتفجرة التي زرعوها في العديد من الأماكن بالغوطة قبل اندحارهم منها خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتعيقهم عن ممارسة حياتهم الطبيعية.

وأصيبت امرأة بجروح الشهر الماضي جراء انفجار لغم أرضي أثناء مزاولة عملها في أرضها على طريق دوما.