لاريجاني: سياسة الضغوط القصوى التي تمثل سياسة خاطئة

لفت رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني في تصريح للصحفيين اليوم إلى وجود “إرادة سياسية دائمة لدى طهران لحل المشاكل العالقة مع واشنطن ونحن لم نغلق الباب وهناك أشخاص يناقشون حاليا هذا الأمر ولكن المشكلة تكمن في سياسة الضغوط القصوى التي تمثل سياسة خاطئة ويجب إصلاحها”.

وأشار إلى أن بعض الدول تبذل جهودا بهذا الشأن لكن الأساس هو أن يفهم الأميركيون أن أسلوبهم هذا كان موجوداً في الماضي ولم يجدهم نفعا.. فهم مارسوا ضغوطا كبيرة على إيران للتخلي عن برنامجها النووي وأذكر أنهم كانوا يقولون لا ينبغي أن يكون لدينا جهاز طرد مركزي واحد ليعودوا ويعترفوا بحقنا هذا.