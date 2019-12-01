“نهري بحري” يحصد جائزة أفضل إخراج في مهرجان مراكش الدولي

خاص | سوار ديب

حصد الفيلم السوري “نهري بحري” للمخرج المهند كلثوم جائزة أفضل إخراج في مهرجان مراكش الدولي لتبادل الثقافات بالمغرب بدورته الرابعة.

يخوض فيلم ” نهري بحري” في إشكالية عميقة ويطرح أسئلة ملحة عن طبيعة مجتمعات مهملة وبعيدة عن الضوء بسبب سطوة المدن الكبرى والتهميش الذي تعرضت له تلك المجتمعات في ظل الحرب السورية وذلك من خلال قصة حب تجري أحداثها في مكان استثنائي وبعيد عن أنظار الفضوليين حيث يكون موقع التصوير بمثابة قبعة الإخفاء لشاب وشابة ينهبان الفرصة ويمعنان في جنون عواطفهما حتى آخر الشريط وصولاً إلى ما يشبه مكاشفات صادمة بين عشيقين سوف تتغير مصائر حياتهما في ليلة كأنها ألف ليلة.

بطاقة الفيلم:

بطولة الفنانين عبد المنعم عمايري وسهير صالح ومريم علي والطفلة ساندي جنوب – مدير التصوير نائل تركماني- مونتاج وغرافيك نور الدين الكردي – مدير الإنتاج مغيث ديب – مدير الإضاءة دريد رحال – مخرج منفذ براءة زريق – ديكور محمد خطاب – فوتوغراف مهند بيضة – مكياج هلا اللحام – مكياج سارة العرند.

المهرجان نظمته جمعية مولاي علي الشريف للثقافة والتراث والتنمية، تضمن برنامجه أنشطة ثقافية وعلمية وفنية متنوعة “مسابقات الأفلام القصيرة والطويلة والأفلام الوثائقية برئاسة لجنة التحكيم المخرج عبد العزيز الجمل، وبالإضافة الى معارض الفنون التشكيلية وموسيقى ومسابقات ملكات الجمال وعروض الأزياء للقفطان المغربي التقليدي وسفراء النوايا الحسنة وندوات ومحاضرات علمية وأكايمية”.

ونشر مخرج الفيلم المهند كلثوم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشهادة الاستحقاق من المهرجان والميدالية التي نالها الفيلم، وقدم هذا الانجاز كهدية لصناع الفيلم والسينما في سورية.