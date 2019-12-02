إجراءات احترازية ..لمواجهة مخاطر السيول والأمطار في حماة

اتخذت الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة حماة عدة إجراءات وتدابير لمواجهة التقلبات الجوية وتساقط الأمطار التي ستشهدها المحافظة خلال فصل الشتاء.

وذكر المهندس مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي في حماة المهندس وحيد اليوسف أن الشركة قامت بتنظيف المصارف المطرية لتصريف مياه الأمطار من خلال فرق تعمل على تهيئة جميع المصارف الخاصة بالسيول وتجهيز الآليات لتكون على أهبة الاستعداد في جميع الأحوال والظروف لافتاً إلى أن الورش في حالة جاهزية على مدار الساعة منوها بتسليك نحو8500 مصرف مطري في مواقع مختلفة من حماة فضلا عن معالجة كافة الحالات الطارئة التي حصلت الأسبوع الماضي جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة وخاصة في أحياء المدينة كحي البعث ونزلة البلدية والمرابط وشارع 8آذار وطريق حلب ودوار السجن.

وأضاف مدير عام الشركة: أن الشركة تتابع تنفيذ أعمال لتطوير البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي التي تشرف على تنفيذها في أرجاء المحافظة حيث تم التعاقد على عدد من مشاريع الصرف الصحي وتم المباشرة فيها لتحسين واقع الصرف الصحي والإسهام في رفع التلوث عن التجمعات السكانية سيما مشروع حي الصابونية بكلفة 62 مليون ليرة وبطول 750م ويتم تنفيذه بالتعاون مع فرع الشركة العامة للبناء والتعمير ووصلت نسبة التنفيذ إلى 50بالمئة إضافة إلى مشروع مصب الصرف الصحي الجنوبي في قرية السويدة بقيمة 91 مليون ليرة بطول 3كم تعهد الشركة العامة للمشاريع المائية فرع المنطقة الوسطى إلى جانب مشروع مصب الصرف الصحي في قرية بلين بقيمة 91 مليون ليرة وبطول 5ر2كم وتعهد مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع حماة والمشروع قيد تسليم موقع العمل

البعث ميديا || حماة- منير الأحمد