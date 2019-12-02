إشتية: على المجتمع الدولي وقف المخططات الاستيطانية

شددت الحكومة الفلسطينية، على أن مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينتي القدس والخليل مرفوضة داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفها.

ونقلت وكالة وفا عن رئيس الحكومة محمد إشتية قوله في جلسة الحكومة اليوم: “نرفض بشكل كامل المخططات الاستيطانية العدوانية التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال في القدس والخليل” مشيرا إلى أن هذه المخططات تترافق مع تصاعد اعتداءات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال في الأحياء والقرى الفلسطينية.