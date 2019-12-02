إغلاق 75 متجراً في حماة بسبب تجاوزات في الأسعار

أغلقت مديرية التجارة و حماية المستهلك في محافظة حماة 75 متجراً للمواد الغذائية بسبب مخالفات وزيادة الأسعار بشكل عشوائي كما نظمت 300 ضبط تمويني بحق مخالفين.

وكشف زياد كوسا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة في تصريح خاص لـ “البعث ميديا” أن عناصر المديرية تصدت لمحاولات ضعاف النفوس لاستغلال مرسوم زيادة الرواتب عبر رفع الأسعار وقد استنفرت دوريات المديرية بكافة أسواق المحافظة” مدينة وريفا”, وتمنكت من ضبط حركة الأسواق بشكل كامل بعد تنظيم مئات الضبوط بحق المخالفين وشملت الضبوط قرارات قاسية جداً وفق توجيهات السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتم اغلاق 75 متجراً للمواد الغذائية والاستهلاكية بسبب محاولات استغلال هذه الظاهرة.

وقال كوسا: إن عناصر حماية المستهلك تمكنت أيضاً من مصادرة 1500 ليتر من المازوت والبنزين في قرية (تيزين وحربنفسه), بسبب حيازة هذه المشتقات والأتجار غير المشروع بها وتم أحالة الضبوط إلى القضاء.

وأضاف كوسا: إن “الأيام القليلة الماضية لاحظنا الكثير من الضبوط الجسيمة وأخطرها معمل للطحينة فهو يشبه مكب للقمامة من كثرة الاوساخ الموجودة فيه إضافة للعديد من المخالفات الأخرى الموجودة كاستخدام بطاقات بيان لشركات أخرى وحيازة مواد غير مسموح باستخدامها ولذلك أتبعنا إجراءات شديدة كتشميع وإغلاق المتاجر وتوقيف المخالفين وإحالتهم موجودا للقضاء”.

ولفت كوسا أنه في الاحوال العادية عدد المراقبين التموينين مقبول نوعا ما و لكن عندما يكون لدينا نشاط زائد نحتاج إلى وقت أكبر لتغطية كل أنحاء المحافظة و لذلك نستعين بموظفين إداريي من ضمن مديرية التموين لنتمكن من تغطية البقعة الجغرافية, كما أن المديرية اتبعت عدة أجراءات من أهمها التغيير الدائم في عمل المراقبيين التموينين بين الريف والمدينة لضمان أنجاز الأعمال بأحسن صورة.

وبيّن كوسا أن المديرية خصصت الرقم /2220021/ للأبلاغ عن أية مخالفات تموينية من قبل المواطنين إضافة إلى الرقم 119 على مدار الساعة لاستقبال الشكاوي من كافة انحاء المحافظة.

البعث ميديا || حماة – منير الأحمد