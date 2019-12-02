انهيار جدار يتسبب بمصرع 17 شخصا جنوب الهند

تسببت الأمطار الغزيرة بولاية تاميل نادو جنوب الهند بمصرع 17 شخصا على الأقل نتيجة انهيار جدار كبير على منازلهم.

وبحسب تصريح لمسؤول في الشرطة الهندية نقلته صحيفة تايمز أوف إنديا فإن الأمطار الموسمية الغزيرة تسببت فجر اليوم بانهيار جدار ضخم يبلغ ارتفاعه ستة أمتار فوق منازل مأهولة على بعد خمسين كلم شمال مدينة كويمباتور بالولاية ما أدى إلى دفن أربع عائلات تحت الأنقاض أثناء نومهم موضحا أن عدد الضحايا تجاوز الـ17 قتيلا بينهم طفلان.