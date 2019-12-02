برئاسة الرفيق ساعاتي.. اجتماع لمكتب الشباب المركزي

عقد اليوم اجتماع هيئة مكتب الشباب المركزي برئاسة الرفيق الدكتور عمار ساعاتي رئيس المكتب، وذلك في مبنى القيادة المركزية.

وتمحور الاجتماع حول دور الاتحاد الرياضي العام ومنظمة الاتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة والشباب عموما في التصدي لما مر ويمر به الوطن من استحقاقات سياسية او ميدانية او اقتصادية في ظل الحرب الشرسة التي تمر بها البلاد خاصة على المستوى المعيشي.

اضافة الى تفعيل الحوارات الداخلية بين الرفاق فيما بينهم وبين المنظمات لما له من اهمية قصوى في تنمية وتطوير المجمتع.

كما ناقش الرفاق الحضور جدول أعمال هيئة المكتب واستمع الرفيق رئيس المكتب إلى مداخلاتهم وأجاب على الاستفسارات والتساؤلات المطروحة من قبلهم