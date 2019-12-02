تدشين خط لنقل الغاز الروسي إلى الصين

دشن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ اليوم عبر اتصال فيديو بدء ضخ الغاز الروسي إلى الصين عبر أنابيب “قوة سيبيريا”.

ووصف بوتين في تصريح نقله موقع روسيا اليوم المشروع بالحدث المهم لسوق الطاقة العالمية وللشعبين الروسي والصيني.

بدوره أعرب الرئيس الصيني عن سعادته بتدشين هذا المشروع الكبير الذي يشكل شاهدا على عمق العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين روسيا والصين.

ويبلغ الطول الإجمالي لخط أنابيب قوة سيبيريا نحو 3 آلاف كيلومتر وسينقل الغاز من مركزي إنتاج الغاز في إيركوتسك وياقوتيا إلى الشرق الأقصى الروسي والصين.