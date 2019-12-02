تقدم إمام أوغلو على أردوغان

أظهر استطلاع للرأي في تركيا أجرته مؤسسة “بيار” للأبحاث رئيس بلدية مدينة اسطنبول أكرم إمام أوغلو سيتقدم على رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في حال أجريت الانتخابات الرئاسية الأسبوع القادم.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجري في 26 ولاية تركية فإن 44.5 بالمئة من المستطلعين أعلنوا أنهم سيصوتون لإمام أوغلو مقابل 39.7 بالمئة قالوا إنهم سيصوتون لأردوغان.

أشار الاستطلاع كذلك إلى تراجع ملحوظ في شعبية حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس النظام التركي أردوغان وقال 31.9 بالمئة من الناخبين إنهم سيصوتون لمصلحة الحزب في أول انتخابات برلمانية مقبلة بينما كانت نسبة التصويت له في الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت العام الماضي 42.6 بالمئة.

وتوقع الاستطلاع أن يحصل حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية على 10.6 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 24.7 بالمئة لحزب الشعب الجمهوري و10.2 بالمئة لحزب الشعوب الديمقراطي و9 بالمئة للحزب الجيد.

من جهة ثانية اعتبر 34 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن الوضع الاقتصادي هو المشكلة الأهم التي تواجه تركيا مقابل 16 بالمئة اعتبروا أن البطالة أهم مشكلة يعانون منها بينما عبر 63 بالمئة عن قلقهم من سياسات أردوغان السلبية تجاه حرية الصحافة وانتهاكات حقوق الإنسان والسيطرة على الجهاز القضائي والقضاء على الديمقراطية في تركيا.