جرح 3 عسكريين روس في عين العرب بحلب

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن ثلاثة عسكريين روس أصيبوا بجروح طفيفة لدى انفجار عبوة ناسفة قرب مدرعتهم في منطقة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن “عبوة ناسفة انفجرت أثناء قيام مجموعة من العسكريين بمهمة استطلاع الطريق لتسيير دورية روسية تركية مشتركة على بعد 5ر1 كيلو متر غرب قرية كوران بمنطقة عين العرب أقصى ريف حلب الشمالي الشرقي”.

وأوضحت الوزارة أن “الانفجار ألحق أضراراً بالمركبة وتسبب بإصابة العسكريين الروس الثلاثة الجالسين فيها بجروح لا تهدد حياتهم”.