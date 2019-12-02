في الذكرى الأربعين لوفاته.. حفل تأبين للرفيق يوسف أحمد في مكتبة الأسد بدمشق

أقيم في مكتبة الأسد بدمشق حفل تأبين للرفيق يوسف أحمد في الذكرى الأربعين لوفاته، حيث تضمن حفل التأبين تلاوة عدد من آيات القرآن الكريم وعرض فيلم قصير عن حياة الفقيد، كما ألقى الرفيق ماهر أحمد كلمة آل الفقيد التي عبر فيها عن الفخر بالذكر الطيب الذي تركه الراحل إرثاً لعائلته.

واختتم الحفل بكلمة قيادة وكوادر حزب البعث العربي الاشتراكي التي ألقاها الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب، وأكد فيها على البصمة الوطنية الفعالة التي تركها الرفيق الأحمد على الصعيدين الحزبي والوطني، والدور الهام الذي لعبه في تطوير الجانب التنظيمي الحزبي والدفاع عن سورية في المحافل الدولية كافة وخدمة أبناء الوطن.



شارك في حفل التأبين الرفيق رئيس مجلس الشعب والرفاق أعضاء القيادة المركزية للحزب والرفيق نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية وأمناء أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب وعدد من المسؤولين في الحزب والدولة.