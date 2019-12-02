مشروع الجمعية الخيرية يبصر النور

بدأت جمعية الصنمين الخيرية في ريف درعا الشمالي مشروعها الخيري الاستثماري والذي يعود ريعه للفقراء والأيتام والأرامل في المدينة، ويتألف المشروع الخيري من 5 طوابق وقبو تبلغ المساحة الكلية للبناء ( 800 م٢ ) وسيكون على مراحل تبدأ المرحلة الأولى ببناء القبو والطابق الأول ويقسم إلى محال تجارية، وبعدها يتم تأهيل الطوابق الأخرى والتي ستكون عبارة عن شقق سكنية يعود ريعها للفقراء في المدينة ، يُذكر أن جمعية الصنمين من الجمعيات المرخصة بتاريخ 2011 برقم (2197 ) بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية وتعمل الجمعية على مساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والطلاب الجامعات في المراحل الجامعية وتقديم الإعانات الطبية للتداوي وعملت الجمعية خلال فترة الحرب على سورية ضمن نطاق عمل صغير في محاولة منها التخفيف على فقراء المدينة الذين يجدونها ملاذاً وسنداً لهم .

وذكرت سيدة مهجرة وإحدى المستفيدات من الإعانة المالية الشهرية أنها أم لـ 6 أطفال، معتبرة الجمعية عوناً للفقير وتسد جانباً من مصاريف المعيشة الصعبة التي تعاني منها في ظل الغلاء الفاحش .

البعث ميديا ||درعا – محمود النصار