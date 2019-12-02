موسكو تنفي المزاعم حول استهداف طائرات روسية مخيماً للنازحين في سورية

نفت وزارة الدفاع الروسية اليوم المزاعم التي روجت لها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية حول استهداف طائرات روسية مخيما للنازحين في سورية.

ووصف المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف ما روجته الصحيفة بأنه اتهامات سخيفة وبدائية ولا طائل منها ومبنية على مقطع فيديو مجهول المصدر يظهر محتالين من “الخوذ البيضاء” أمام مبان كبيرة لمخيم مزعوم للنازحين ويحتوي على لقطات لسماء زرقاء حيث كان من المفترض أن تحلق طائرة روسية ومقتطفات من عبارات روسية نسبت لطيارين من القوات الجوية الفضائية الروسية.

وأشار كوناشينكوف إلى أن التقرير يشدد على أن صحفيي نيويورك تايمز بذلوا جهودا خرافية على مدى شهور طويلة في ما وصف بفك شيفرة الأحاديث بين الطيارين الروس في سورية مضيفا مضطرون مرة أخرى لتذكير طالبي إعداد هذا الخبر الزائف بأن إبلاغ الطيارين الروس بإحداثيات الأهداف أو تقديم التقارير حول تنفيذهم المهام لا يجريان صوتيا في البث الإذاعي المفتوح.

ولفتت الوزارة أيضا إلى إعلان ما يسمى “المرصد السوري لحقوق الإنسان” الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له واشتهر أيضا بتقاريره المزيفة يوم الـ27 من تشرين الثاني أي قبل عدة أيام من نشر خبر الصحيفة الأمريكية عن توقيع اتفاق تعاون مع نيويورك تايمز حول إجراء تحقيقات مشتركة في “جرائم الحرب” بسورية.