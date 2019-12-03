آوداميش: كل المجموعات التي يدعمها أردوغان في سورية إجرامية

قال الصحفي التركي عمر آوداميش أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يسلح ويمول مرتزقته وغيرهم من التنظيمات الإرهابية من أجل الاستيلاء على أجزاء من الأراضي السورية.

وأوضح آوداميش في حديث لقناة تيل1 اليوم أنه لو كان أردوغان صادقا في حديثه عن محاربة الإرهاب بكل أشكاله لكان عليه أن يتعاون مع الدولة السورية صاحبة الأرض من أجل ذلك.

وبين أن كل المجموعات والمرتزقة الذين يدعمهم أردوغان يتعاونون مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وهي عصابات إجرامية بدليل ما تقوم به في المناطق التي تنتشر فيها في سورية.

وأشار الصحفي التركي إلى أن أردوغان يعمل على تغيير ديمغرافي في مناطق شمال شرق سورية عبر نقل مرتزقته وعائلاتهم إلى تلك المناطق.