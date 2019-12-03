أكثر من 10 آلاف مطلوب بتهم الإرهاب في رابطة الدول المستقلة

أكثر من عشرة آلاف شخص أدرجوا على قائمة المطلوبين في رابطة الدول المستقلة بتهم الإرهاب والتطرف بحسب ما أعلن رئيس مركز مكافحة الإرهاب.

وفي مقابلة مع وكالة “تاس” قال رئيس المركز أندريه نوفيكوف: “تحتوي قاعدة بيانات مركز مكافحة الإرهاب في الرابطة معلومات مفصلة حول نحو عشرة آلاف شخص مطلوبين في جرائم إرهابية أو جرائم مرتبطة بالتطرف بينهم أكثر من خمسة آلاف شاركوا أو يشاركون في أعمال قتالية كجزء من منظمات إرهابية ومتطرفة وفي وحدات مسلحة غير شرعية في دول غير أعضاء في رابطة الدول المستقلة”.

وأضاف نوفيكوف أنه تم اعتقال أكثر من مئتي شخص خلال العام الماضي بناء على البيانات التي قدمها مركز مكافحة الإرهاب في الرابطة وذلك لتورطهم في ارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي منذ عام 2015 وتم توجيه الاتهام لـ300 آخرين بتمويل نشاط إرهابي.