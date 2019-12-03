إعصار كاموري يضرب الفلبين

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وتوقفت مئات الرحلات الجوية فيما أجبرت المكاتب والمدارس الحكومية على الإغلاق جراء إعصار كاموري الذي اجتاح الفلبين في وقت سابق اليوم.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في الدفاع المدني قولهم إن شخصاً لقي مصرعه بعد تعرضه للصعق بالكهرباء في مقاطعة كامارين سور فيما قتل شخصان آخران في منطقة ميندورو الشرقية.

وأضاف المسؤولون إنه تم تأجيل 499 رحلة طيران ما أدى إلى تأثر 100 ألف شخص بالإغلاق الوقائي للمطار الرئيسي في مانيلا لمدة 12 ساعة فيما استمرت الرحلات الجوية في المناطق غير المتأثرة بالإعصار.

والإعصار كاموري هو الإعصار العشرون الذي يجتاح البلاد هذا العام وقد تراجعت قوته قليلاً وتحرك ببطء في المناطق الوسطى من أرخبيل الجزر.