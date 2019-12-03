“البعث ميديا” ترصد واقع ارتفاع الأسعار في أسواق السويداء

مازالت الأسعار في حالة صعود وتذبذب في أسواق محافظة السويداء وفي تزايد مستمر بنسبة تصل إلى ١٠% في بعض السلع

فريق البعث ميديا في السويداء رصد التخبط الذي تشهده أسواق المحافظة وحالات الاحتكار التي يدل عليها إغلاق عدد من تجار المفرق محلاتهم يوم الأحد لعدم قدرتهم على الصمود كما يقولون.

والملاحظ في جولة البعث ميديا أن التجار يتسابقون لمعرفة حال الدولار في السوق السوداء لكي يعملوا على أساسه، خاصة تجار المنظفات والأدوات المنزلية والكهربائية، ومستلزمات الشتاء، في حين لوحظ ارتفاع كبير في الزيوت والسمون، وفقدت بعض أنواعها وسط حديث عن احتكار تجار الجملة لها خوفاً من الخسائر؟

وسجلت المواد أسعاراً متناقضة بين عدد من مناطق المحافظة فمثلا سجل كيلو البرتقال أبو صرة ٢٥٠ل.س في أسواق شهبا وقنوات والقريا والغارية بينما كان ١٧٥ ليرة في سوق السويداء وقد حافظ على سعره خلال أسبوع بينما ارتفع كيلو الرمان ليصل إلى ٣٥٠ ل.س في أسوق السويداء وقنوات ليزداد إلى ٤٠٠ ليرة في سوق الغارية بفارق ١٠٠ ليرة عن الأسبوع الماضي.

ومن الخضراوات الأكثر طلبا البطاطا حيث حافظت على سعرها من الأسبوع الماضي بين ٢٥٠ و ٢٧٥ ل.س أما أسعار البندورة والخيار فزادت أكثر من ١٠٠ ليرة عن الأسبوع الماضي لتصل إلى ٤٠٠ ليرة للكيلو الواحد.

فيما بقيت الحشائش تتراوح بين ٥٠ و٦٥ ليرة مثل البقدونس والنعنع والفجل والكزبرة والجرجير وغيره.

أما فيما يتعلق بالمنظفات، فلا رقيب عليها أو آلية يستطيع المواطن تحديد خياراته في الشراء، فقد زادت كافة الأصناف المعروفة ما يعادل ١٥ % وسط انقطاع ماركات محددة معروفة يتم في العادة الطلب عليها.

وترواح سعر طبق البيض من ١٣٥٠ ليرة في سوق شهبا إلى ١٦٠٠ ليرة في سوق القريا بزيادة نحو ٢٠٠ ليرة عن الأسبوع الماضي.

فيما واصلت أسعار الزيوت ارتفاعها لتصل إلى ١٠٠٠ ليرة للتر الواحد بزيادة ١٠٠ ليرة عن الأسبوع الماضي.

كما تابعت اللحوم صعودها التدريجي،كما سجلت حالة تباين في الأسعار بين الأسواق المحلية في المحافظة فوصل كيلو الفروج الحي إلى٩٢٥ ل.س وكيلو الفروج المذبوح في المحلات ١١٥٠ ل.س وكيلو الصدر١٧٠٠ ل.س وكيلو لحمة الغنم تراوح بين ٥٥٠٠و٦٠٠٠ ل.س وكيلو لحم العجل ٥٠٠٠ و٥٥٠٠ ل.س.

البعث ميديا || إعداد مكتب السويداء