الرئيس الإيراني: فشل سياسة الضغوط الأمريكية بحق شعبنا

أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم، إلى فشل سياسة الحصار والضغوط القصوى التي مارستها الإدارة الأمريكية بحق الشعب الإيراني.

وقال روحاني في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين إن “الشعب الإيراني ورغم الحظر الأمريكي الظالم والضغوط الاقتصادية تمكن بالصمود وتحمل الصعاب من عبور الظروف الصعبة ولم يسمح للعدو بتحقيق أهدافه”.

ولفت روحاني إلى أن جهود بلاده تنصب حاليا على الصمود مقابل ضغوط الأعداء وفي الوقت نفسه لم تتوقف عن مسيرة تنمية وتقدم البلاد وقال: “لا ننكر أن ضغوط الأعداء أثرت على حركة التنمية في إيران لكن هذه المسيرة لم تتوقف ونحن بصدد بناء مشاريع جديدة بينها الخط الحديدي الرابط بين ميناء جابهار المهم بمدينة زاهدان جنوب شرق البلاد”.