المانيونايتد يستقبل توتنهام في قمة مباريات الدوري الإنكليزي

يستعدّ اليوم عشاق الكرة الإنكليزية لمتابعة جولة متقدمة من الدوري الممتاز بمواجهات سهلة لفرق الصدارة، باستثناء لقاء ناري يجمع بين توتنهام الخامس ومانشستر يونايتد التاسع، فيما سنشهد منافسات للدوري الرابع من كأس إيطاليا دون وجود مواجهة قوية، وفي إسبانيا سترتاح الفرق من خوض المنافسات.

بالعودة إلى الدوري الإنكليزي، يكتسب لقاء اليونايتد بالسبيرز نكهة خاصة هذه المرة، حيث سيلاقي الشياطي الحمر مدربهم السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو وعلى ملعب الأولد ترافورد، ويسعى مانشستر إلى مصالحة جماهيره بعد التفريط بنقطتين هامتين في الجولة السابقة عندما تعادل مع أستون فيلا، وكان قبلها قد سجل أول خسارة له في الدوري الأوروبي أمام لوكومتيف موسكو (لكنه كان يلعب بالبدلاء بعد ضمان تأهله مسبقاً)، وسيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور للضغط على منافسه من أجل الاقتراب من المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية.

وعلى المقلب الآخر، يعيش توتنهام أفضل أيامه مع مدربه الجديد، حيث حقق معه 3 انتصارات اثنان منها في الدوري الممتاز وواحد في دوري الأبطال، وبالتأكيد سيكون الفوز هو الهم الوحيد للمدرب واللاعبين، فمورينيو يريد رد اعتباره في معقل الشياطين ورفاق هاري كين يريدون العودة إلى مراكز الصدارة قبل انتهاء مرحلة الذهاب.

وفي لقاء آخر، سيحلّ إيفرتون السابع عشر ضيفاً على المتصدر ليفربول في ديربي الميرسيسايد الشهير، حيث لا تعرف المواجهة بينهما متصدراً ولا فارقاً بالنقاط، فقد عودنا الفريقان على مواجهة ندية بغض النظر عن موقعهما من الترتيب، رغم أنه من غير المتوقع أن تجنح الأمور نحو مفاجأة كبرى على اعتبار أن السنوات الأخيرة تدين بتفوق كاسح للريدز.

الدوري الإنكليزي (المرحلة 15)

مباريات اليوم: كريستال بالاس – بورنموث 9.30 مساءً، بيرنلي – مانشستر سيتي 10.15 مساءً.

مباريات الغد: ليستر سيتي – واتفورد، مانشستر يونايتد – توتنهام، ولفرهامبتون – وست هام يونايتد، تشيلسي – أستون فيلا، ساوثامبتون – نورويتش سيتي، 9.30 مساءً، ليفربول – إيفرتون 10.15 مساءً.

مباريات الخميس: شيفيلد يونايتد – نيوكاسل يونايتد 9.30 مساءً، أرسنال – رايتون 10.15 مساءً.

كأس إيطاليا

مباريات اليوم: كريمونيزي – إمبولي 4 عصراً، جنوى – أسكولي 7 مساءً، فيورنتينا – تشيتاديلا 10 مساءً.

مباريات الغد: ساسولو – بيروجيا 4 عصراً، سبال – ليتشي 7 مساءً، أودينيزي – بولونيا 10 مساءً.

مباريات الخميس: بارما – فروزينونى 7 مساءً، كالياري – سامبدوريا 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– حصل مانشستر يونايتد على ١٨ نقطة هذا الموسم حتى الآن، وهو الرقم الأقل في تاريخ النادي بعد مرور ١٤ جولة من البطولة منذ عام ١٩٨٨.

– تمكن مانشستر يونايتد من الفوز على توتنهام في 5 مواجهات من أصل آخر 8 لعباها في كافة المسابقات، وخسر في الثلاثة المتبقية.

– في آخر عشرة لقاءات جمعت مانشستر سيتي مع بيرنلي في كافة المسابقات، فاز بيرنلي مرة وتعادلا مرتين فيما فاز السيتي في السبعة المتبقية.

– لم يفز إيفرتون في آخر 18 مباراة أمام ليفربول على ملعب الأنفيلد في الدوري الإنكليزي، حيث خسر في 9 لقاءات وتعادل في مثلها.

البعث ميديا-سامر الخيّر