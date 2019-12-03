«بذار السويداء» ينهي عمليات التعاقد مع المزارعين لزراعة القمح

أنهى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في السويداء عمليات التعاقد مع المزارعين لزراعة محصول القمح لتنفيذ الخطة الإنتاجية الإكثارية للموسم الزراعي الحالي.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس وائل الطويل أن المساحات المتعاقد عليها بلغت نحو 21 ألف دونم وشملت أراضي في المناطق المستقرة مطريا وتم توفير 323 طنا من بذار القمح أصناف دوما 1 وشام 3 وبحوث 11 لزراعتها.

ولفت الطويل إلى مواصلة فرع المؤسسة بيع بذار القمح للمزارعين للموسم الحالي لتنفيذ الخطة الزراعية حيث بلغت الكميات الموزعة لغاية تاريخه نحو 1200 طن.