“بكثير من الأمل والحب”.. معاقو السويداء يحتفلون بعيدهم

“بكثير من الأمل والحب” بهذه الكلمات استقبل ذوي الاحتياجات الخاصة يوم الإعاقة العالمي في السويداء وقد قاموا بتوزيع الهدايا الرمزية على المارة خلال اجتماعهم أمام مبنى المحافظة بحضور محافظ السويداء عامر العشي وبشرى جربوع مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلي بعض الجمعيات الأهلية.

وطالب المجتمعون عبر عبارات كتبوها المجتمع بدعمهم عبر حنان الكلمات الداعمة والإبتسامة الرقيقة حسب العبارات المكتوبة.

وأبدى زيد وهو أحد أعضاء جمعية نور للإغاثة سعادته بهذا اليوم مشيراً إلى أنه من أكثر الأشخاص همة وحب وقوة ويلتمس بكل فرد من أفراد الجمعية نفس الحالة من القوة والتميز ،أما الطفل رباح فقال: أنا جئت اليوم مع أمي لأوزع عليكم الهدايا وأقول لكم كل عام وأنتم بخير.

بدور محافظ السويداء أشار إلى أن المعاق هو الشخص السلبي وغير المنتج في المجتمع ولا يخدم وطنه وأهله وخاطب ذوي الاحتياجات الخاصة قائلا : أنتم فخر للوطن باندفاعكم وحيويتكم وإقبالكم على العمل وبذلك لا تقلون عن الأصحاء في المجتمع مؤكداً أن المحافظة تعطي الاهتمام الذي تستحقه هذه الشريحة الأساسية والمهمة في المجتمع.

البعث ميديا || السويداء _ خولة نادر