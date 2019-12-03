كوريا الديمقراطية: الحوار الذي تروج له واشنطن “خدعة”

صرحت بيونغ يانغ أن حديث الولايات المتحدة عن الحوار مع كوريا الديمقراطية ليس إلا محاولة لكسب الوقت ولا يعدو كونه كلاماً دون أي إجراءات فعلية.

حيث صرح نائب وزير الخارجية الكوري الديمقراطي المسؤول عن الشؤون الأمريكية “لقد سمعنا أكثر من تصريح يدعو للحوار تطلقه واشنطن كلما تم دفعها إلى زاوية ضيقة لذلك لن يعير أحد أذنا لها بعد الآن”، مبيناً “أن كوريا الديمقراطية فعلت كل شيء بشفافية وصراحة حتى الآن وليس هناك حاجة لإخفاء ما ستفعله من الآن فصاعدا وسنذكر الولايات المتحدة مرة أخرى بأن الحد الأقصى لنهاية العام يقترب”.

وأكد المصدر أن الحوار الذي تروج له الولايات المتحدة لا يعدو كونه “خدعة غبية” لربط بيونغ يانغ بالحوار واستخدام هذا الامر في خدمة الوضع السياسي والانتخابات في الولايات المتحدة.