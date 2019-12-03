مجانا.. توزيع منحة بذار القمح على ألفي أسرة في الغاب

مستهدفة الأسر التي طالت محاصيلها الزراعية الحرائق خلال الموسم الماضي، وزعت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حماة بذار القمح المعقمة والمغربلة مجاناً على ألفي أسرة استفادت من المنحة التي قدمتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”.

وأوضح مدير الموارد البشرية والإرشاد الزراعي في الهيئة المهندس جلال حنين أن المنحة استهدفت أيضا أسر ذوي الشهداء والجرحى والعائلات الأشد فقراً في مناطق محردة والسقيلبية وكرناز وسلحب وجب رملة وعين الكروم، مبيناً أن المنحة تضمنت 200 كيلوغرام من بذار القمح المعقمة والمغربلة نوع “شام7” للأسرة الواحدة.

ولفت حنين إلى أن عمليات التوزيع تمت بموجب قوائم اسمية من الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية التابعة للهيئة إضافة إلى الجمعيات الفلاحية.

يذكر أن هيئة تطوير الغاب ستقوم مطلع الأسبوع المقبل بتوزيع منحة الحديقة المنزلية على 300 أسرة مستفيدة.