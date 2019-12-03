مطالبة فلسطينية بوقف مخططات الاحتلال لضم الأغوار

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لوقف مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية الرامية لضم الأغوار في الضفة الغربية إلى كيانه.

وأشارت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى زيادة تصريحات مسؤولي الاحتلال حول ضم الأغوار بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن المستوطنات لافتة إلى أن آخرها كان تأكيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس وجود محادثات مع الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص.

وشددت الخارجية على أن عدم معاقبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته يشجعها على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية ووأد أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.