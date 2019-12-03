نقابة أطباء الحسكة تنتخب الأعضاء الجدد

عقدت نقابة اطباء الحسكة مؤتمرها السنوي بحضور الرفيقين المهندس تركي حسن أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي واللواء جايز الحمود الموسى محافظ الحسكة تحت شعار “سورية عصية على الانهيار وشعبها عصي على الخنوع والذل ورغم كل الجراح سنسير بسورية ومعها الى المستقبل أقوى وأكثر إشراقا ” في وقت أكد أمين الفرع بأن جميع الاستحقاقات الانتخابية جاءت في ظل انتصارات الجيش العربي السوري على امتداد جغرافيا الوطن .

لافتا إلى أن الاطباء كانوا في المقدمة يقاتلون الى جانب حماة الديار في المشافي والمراكز الصحية مؤكدا بأن الاطباء كانوا عاملا مهما من عوامل الصمود مع بدء الحرب الكونية على سورية وذلك من خلال التضحيات والخدمات التي قدموها وتشبثهم بالارض وبقائهم على رأس العمل رغم كل الظروف.

الجدير بالذكر أن مجلس فرع الأطباء انتخب أعضاءه الجدد وهم ” زهير جورج و ممدوح شيخو وعيسى خلف و عبد الحميد أمين ومحمد نور موصللي وعبد العزيز حسو وبنكين سليمان وانتخب المتممين للمؤتمر العام الأطباء وهم هاشم حمينة و عبد الحكيم العزاوي وطلعت عزت ويوسف رسامة وفائق علي وجاك كورية وابراهيم ملا محمود وعبد الباسط ملا علي وكسرى حوج، كما تم انتخاب أعضاء جدد للصندوق المشترك للأطباء وهم أكرم رستم و أحمد جويد و عبد المسيح كورية و لجنة الرقابة حافظ خلف وجورج قوج ورياض عثمان في حين تركزت المداخلات على ضرورة تعديل تعرفة أجور المعاينة للاطباء بما يتناسب الوضع الاقتصادي الراهن.

البعث ميديا|| إسماعيل مطر