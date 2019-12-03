نقيب صيادلة اللاذقية: لم يطرأ أي ارتفاع على سعر الدواء المحلي  

أكد الدكتور محمود شبّار نقيب صيادلة اللاذقية في تصريح لـ ” البعث ميديا ” أنه لم يطرأ أي تعديل على سعر الدواء المحلي مطلقا وان هناك تعديل فقط على بعض الزمر الدوائية المستوردة أما غالبيتها فلا يوجد تعديل عليها .

و أوضح الدكتور شبّار أنّ جميع الأدوية متوفرة في الصيدليات و لا يوجد أي نقص أو تعديل عليها مؤكدا أن هناك لجان رقابة مشتركة من النقابة و مديرية الصحة لمراقبة العمل الصيدلي وهناك إجراءات صارمة لقمع أية مخالفة مهما كانت وفق الأنظمة و القوانين النافذة.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة