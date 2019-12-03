يانصيب رأس السنة بـ 3000 ليرة!؟

مرّ على طرح إصدار أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي لدورة رأس العام 2020 قرابة الشهرالمحدد قيمتها رسمياً -على الورق- بقيمة 2000 ليرة حتى بدأ باعة اليانصيب باحتكار أوراقها وطرحها -حالياً- بـ 3000 ليرة لأن الرقم مرشح للارتفاع والاقتراب من عتبة الخمسة آلاف ليرة نهاية العام على حد الدعاية التي يبثها الباعة في أوساط الحالمين بالملايين…!!!؟

نشير في هذا السياق أن أسعار الإصدار العادي المحدد قيمته رسمياً بـ 800 ليرة يباع بـ 1000 ليرة على مرأى ومسمع المعني وغير المعني …!!؟

اتصلنا بالرقم 119 العائد للرقابة التموينية لكنهم أوضحوا أن لاعلاقة لهم بالأمر بل علاقة الجهة التي تتبع لها أوراق اليانصيب…!!!

فإذا كان دور مؤسسة البريد محصور بتوزيع البطاقات على الباعة مقابل حسم 11% لكل بطاقة وليس للمؤسسة صلاحية الضابطة العدلية وليس لديها دوريات تتولى أمر الرقابة ورقم الرقابة التموينية الـ 119 ينفي بذات الوقت علاقته فإن السؤال الذي يطرح نفسه : مسؤولية من مراقبة باعة اليانصيب الذين يفتقد البعض منهم للرادع الذاتي والأخلاقي…؟!

وحسب المعلومات المتوفرة فإن عدد بطاقات إصدار رأس السنة للعام 2020 بلغ 800000 بطاقة على مستوى القطر حصة محافظة طرطوس منها 150000بطاقة يعمل على توزيعها 180بائع.

البعث ميديا || طرطوس – وائل علي