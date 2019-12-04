أول محطة تربوية سورية ثلاثية الأبعاد

لتوفير وسائل دعم للتعليم وتبسيط المواضيع العلمية للطلاب أطلقت وزارة التربية اليوم أول محطة تربوية ثلاثية الأبعاد للتعلم الافتراضي تبث بشكل مباشر عبر قناة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية على اليوتيوب.

المحطة توفر برامج متعددة في مجالات علوم الأرض والفضاء والحياة واللغات والجغرافيا والعلوم الاجتماعية والفيزيائية والفنون والرياضيات والتصميم الهندسي والبرمجة.

وتأتي المحطة ضمن أولويات اهتمامها بتطوير المنصات التربوية للعام القادم وتدعم من خلال إتاحتها على اليوتيوب الخروج من مجالات الاستخدام الفردي ضمن القاعة الصفية لتكون تجاربها متاحة للجميع داخل البيئة الصفية وخارجها.

وتمنح المحطة الطلاب الخبرات والوسائل لدعم التعليم وإرضاء فضولهم وشغفهم في فهم الظواهر والحقائق العلمية والبيئية حيث يتعلمون من خلالها آلية طرح الأسئلة وجمع المعلومات وتطوير النماذج واختبار الأفكار وتحليل البيانات وتطوير الاستنتاجات.