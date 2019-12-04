انطلاق أعمال المؤتمرات الانتخابية للشعب الحزبية بمحافظة حمص

عقدت المؤتمرات الانتخابية لشعبتي المدينة الثالثة والمخرم للحزب بحمص بحضور الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية لحزب البعث رئيس مكتب العمال والفلاحين وذلك في المركز الثقافي العربي بحمص.

وأكد الرفيق عزوز أن الانتخابات واجب وطني علينا تأديته لمستقبل أفضل وأكثر أماناً، استكمالاً لانتصارات الجيش العربي السوري ووفاءً لدماء وتضحيات شهدائنا الأبرار، لافتاً إلى ضرورة تجسيد الممارسة الديمقراطية للانتخابات بموضوعية وشفافية، والتي تدل على وعي الرفاق البعثيين وإيمانهم باختيار القيادات الأكفأ في تمثيلهم ليكون حزب البعث قوياً مواجهاً يعمل لمصلحة الوطن وجماهيره.

وأشار الرفيق عزوز إلى أن إجراء هذا الاستحقاق الديمقراطي اليوم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية يعطي درساً للعالم أجمع أن البعث سيبقى شعلة متقدة ومتجددة وفق توجيهات الرفيق الأمين العام الرئيس بشار الأسد، متمنياً النجاح والتوفيق للرفاق الناجحين بمهامهم المستقبلية، مشدداً على ضرورة تنفيذ التعليمات الانتخابية الصادرة عن القيادة المركزية من خلال التركيز على العناصر الشابة والعنصر النسائي.

شارك بالحضور الرفاق أمين فرع حمص عمر حورية وعضو لجنة الرقابة والتفتيش أميمة السعيد ومحافظ حمص طلال البرازي وعدد من أعضاء قيادة الفرع.