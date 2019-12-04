زلاتان: أراكم قريبا في إيطاليا

تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن فريقه القادم، حيث قدم دلالات عليه دون أن يفصح بشكل مباشر عن اسمه، وأشار إلى أنه سيلعب في فريق يأمل في إعادته لسكة الانتصارات من جديد.

وأشارت الصحف إلى أن إدارة ميلان تواصلت في الأيام الماضية مع، مينو رايولا، وكيل أعمال إبراهيموفيتش، من أجل الظفر بخدمات اللاعب، ولكن الراتب السنوي يعد المشكلة الرئيسية.

وكشفت عدة مصادر صحفية إيطالية مساء أمس بأن اللاعب توصل لاتفاق نهائي بشأن تعاقده مع فريقه السابق ميلان.

ونقل موقع “جي كيو” الإيطالي تصريحات النجم السويدي عن مستقبله: “سأنتقل إلى النادي الذي آمل في أن أعيده للانتصارات من جديد، أراكم مرة أخرى في إيطاليا”.

وتابع: “الأمر يتعلق بالدافع، والذهاب إلى فريق يريد العودة إلى الانتصارات أمر كفيل بتجديد الحافز لدي، ولكن الأهم أن أراعي كذلك مصلحة عائلتي في قراري بشأن الخطوة المقبلة”.