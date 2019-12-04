سورية الأولمبي يشارك في دورة الصين الدولية الودية

توجهت بعثة منتخب سورية الأولمبي، اليوم الأربعاء الى مدينة زهوهاي الصينية للمشاركة في الدورة الودية الرباعية، التي تنطلق الأحد المقبل، بمشاركة منتخبات مالي وطاجيكستان، إضافة إلى الصين.

ويفتتح المنتخب السوري مبارياته بمواجهة مالي الأحد المقبل، على أن يلتقي منتخب الصين، في الحادي عشر من الشهر الحالي ويختتم مبارياته أمام طاجيكستان في 14 منه.

وضمت بعثة المنتخب أيمن الحكيم مديرا فنيا وأحمد عزام ومصعب محمد مدربين مساعدين وأحمد نايف مدربا لحراس المرمى، وأحمد زينو إداريا، وعزت شقالو ومحمد عكاش معالجين فيزيائيين، وعماد الأميري منسقا إعلاميا.

وتضمنت قائمة اللاعبين المشاركين في الدورة كل من:

فارس أرناؤوط ويوسف الحموي وأنس العاجي وعبد الرحمن بركات ويزن عرابي وعبد الهادي شلحة ومحمد الحلاق ومحمد كامل كواية ويوسف محمد وزيد غرير وصبحي شوفان ومصطفى سفراني ونبيل كورو وخليل إبراهيم والليث علي وخالد كردغلي وكامل حميشة وزكريا حنان ومحمد ريحانية وعلاء الدالي وعبد القادر عدي ووليام غنام وسيمون أمين فيما غاب محمد مالطة للإصابة.