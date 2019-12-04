كوبا تجدد دعم سورية بكل المجالات

جدد وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي الكوبي رودريغو مالمبركا دعم بلاده لسورية في كل المجالات.

وأكد مالمبركا خلال لقائه سفير سورية لدى كوبا الدكتور ادريس ميا في مقر وزارة التجارة بهافانا أمس إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بغية تعزيز علاقات البلدين في المجال الاقتصادي.

من جانبه أكد السفير ميا خلال مشاركة سورية في معرض هافانا الدولي في دورته السابعة والثلاثين استعداد سورية للقيام بكل ما من شأنه الارتقاء بعلاقات البلدين الاقتصادية إلى مستوى علاقتهما السياسية المميزة.