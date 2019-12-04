مباحثات “سورية ايرانية” للتعاون في مجال الطاقة المائية

بحث وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس مع وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان خلال لقائهما في طهران اليوم التعاون بين سورية وإيران في مجال الطاقة المائية.

وأكد الوزير عرنوس في تصريح بعد اللقاء ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة المائية وإنشاء مشروعات مشتركة وقال: “لمسنا رغبة واسعة من الجانب الإيراني بالتعاون والتنسيق في مجال الطاقة المائية والصرف الصحي للمساهمة بإعادة الإعمار في سورية ورسم خريطة طريق واضحة من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم لعمل الشركات الإيرانية ضمن هذا المجال”.

وبخصوص المؤتمر المركزي الإقليمي للمياه الحضارية الذي يعقد في طهران غداً قال عرنوس: “سورية تعتبر عضواً في اللجنة الإقليمية لإدارة المياه الحضرية حيث ستتم دراسة المقترحات التي تخدم الجميع”.

بدوره أكد اردكانيان استمرار وقوف إيران ودعمها لسورية في إعادة إعمار البنى التحتية في مجال المياه والصرف الصحي من خلال حضور الشركات الفاعلة في هذا المجال منوهاً بانتصارات سورية على الإرهاب.

كما بحث الوزير عرنوس خلال لقائه معاون وزير الطاقة للشؤون المائية الإيراني قاسم تقي زاده خامسي آلية التعاون والتنسيق في مجال المياه والطاقة المائية وعمل السدود وكيفية الاستفادة من التجربة الإيرانية مبيناً أن الحرب الإرهابية على سورية تركت آثاراً سلبية على الموارد المائية فيها.

من جانبه أكد تقي زاده خامسي أهمية العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران في مختلف المجالات ومنها الموارد المائية وضرورة الاستفادة من تبادل الخبرات والإمكانيات بين البلدين وتشكيل لجان مشتركة متخصصة في مجال الموارد المائية لتقديم المقترحات والدراسات التي تخدم مصالح البلدين.

كما اطلع الوزير عرنوس خلال اجتماع عقد في مبنى وزارة الطاقة الإيرانية مع ممثلي القطاع الخاص في مجال الطاقة المائية في إيران على إمكانية الاستفادة من تجاربهم في دعم وتأهيل وتطوير منظومة المياه في سورية مؤكداً على إيجاد شراكة بين الجانبين لتوطين صناعة إنتاج المياه وتركيب محطات جديدة وتأهيل السدود التي تعرضت للتخريب من قبل التنظيمات الإرهابية.

وتم خلال الاجتماع بحث واستعراض واقع عمل الشركات الإيرانية العاملة في مجال القطاع المائي في سورية والتأكيد على تنفيذ المشروعات الموقعة والعمل على تنفيذ أخرى جديدة بما تتطلبه المرحلة القادمة من الإعمار.

من جانبهم أكد ممثلو القطاع الخاص في إيران الاستعداد الكامل للتعاون مع سورية لتطوير منظومة المياه فيها.