مرسوم رئاسي يقضي بإجراء انتخابات تشريعية لملء الشاغر في دائرة ادلب

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم /321/ لعام /2019/ القاضي بتحديد يوم السبت الواقع في الحادي عشر من كانون الثاني لعام /2020/ موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة إدلب عن القطاع /أ/.

وفيما يلي نص المرسوم..

بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم /5/ تاريخ /24/3/2014/، يرسم ما يلي:

المادة “1”:

يحدد يوم السبت الواقع في الحادي عشر من شهر كانون الثاني لعام عشرين وألفين للميلاد موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة إدلب عن القطاع /أ/.