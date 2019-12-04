ميسي: اعتزالي اقترب

قال ليونيل ميسي قائد برشلونة وهدافه التاريخي إن موعد الاعتزال قد اقترب، وذلك في أولى تصريحاته عقب فوزه بالكرة الذهبية لعام 2019 للمرة السادسة، كأكثر المتوجين بها تاريخيا.

وأكد الأرجنتيني أنه سعيد بالفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وأن الحدث له طعم خاص دائما بالنسبة له.

وأضاف: “لقد عملنا جميعا من أجل ذلك، هذه الجائزة نتيجة العمل الجماعي مع زملائي، أود أن أشكرهم على ما حققناه جميعا خلال العام الماضي”.

وتابع: “الاعتزال أصبح قريبا، لقد أصبحت في 33 من عمري، أو في الطريق نحوها، وهذا أمر صعب جدا، أود الاستمتاع بما تبقى من مسيرتي”.

وختم بقوله: “أنا سعيد بأن أعيش ذلك، بالفعل على المستوى الشخصي وكذلك الرياضي أحاول التحسن في كل مرة، لدي انطباع بأنني أستطيع أن أقدم أكثر، هذا السر هو ما يصل بي إلى التميز، ولكن النجاح الجماعي يبقى الأهم”.