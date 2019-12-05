العثور على خاتم فُقد منذ نصف قرن..

أضاع أحد مواطني ولاية فلوريدا خاتمه الشخصي في يوم تخرجه وعثر عليه بعد مضي 49 سنة.

ويفيد موقع UPI، بأن المواطن كينيث بورد أنهى مدرسة أوبورنديل الثانوية عام 1970، وخلال حفل التخرج فقد خاتمه على الشاطئ قرب المدرسة، ولم ينتبه لذلك إلا في مساء اليوم التالي، اشترى كينيث في عام 1971 خاتماً مطابقاً تماماً لخاتمه المفقود، ولكنه أضاعه أيضاً.

وقبل أسبوعين كان الباحث عن الكنوز جيري بوب يبحث بواسطة كاشف المعادن عند شاطئ ملبورن، فعثر على الخاتم القديم الذي نقلته الرمال وبعد أن نظفه صوره ونشر الصورة على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقريبا سيلتقي بوب مع كينيث ليسلمه الخاتم، ويقول الأخير: “أريد أن أعرف كيف يبدو خاتمي وهل سيتناسب قطره مع إصبعي لأني سأحمله ولن أفقده أبداً”.