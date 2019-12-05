الهلال: انتخابات الشعب الحزبية نقطة تحول هامة في الحياة الديمقراطية للحزب

أكد الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي خلال حضوره أعمال المؤتمر الانتخابي لشعبة المدينة الأولى بدمشق، أهمية المؤتمرات الانتخابية التي تشكل نقطة تحول هامة في عودة الحياة الديمقراطية للحزب والتي تأتي ضمن التوجيهات الدائمة للرفيق الأمين العام الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية، الذي كان حريصاً منذ بداية الحرب على سورية على النهوض بالحزب وتطوير عمله ليحافظ على المكانة العالية التي يتحلى بها بين كل السوريين، وليتكرس مفهوم البعثي القدوة بين كافة الجماهير.

وشدد الرفيق الهلال على ضرورة إيصال القيادات الكفوءة والنزيهة إلى المناصب القيادية والابتعاد عن الرماديين وخصوصاً أن حزب البعث العربي الاشتراكي كان ولا يزال المستهدف من اعداء الوطن وخاصة في هذه الحرب الكونية ضد سورية

حضر المؤتمر الرفيق غسان خلف رئيس لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي وأمين فرع دمشق للحزب.