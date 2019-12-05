بايدن يهاجم ترامب ويصفه “بالأضحوكة”

وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الطامح للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة اليوم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بأنه “أضحوكة بين زعماء العالم”.

وذكرت رويترز أن بايدن هاجم ترامب في تسجيل مصور انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يستند الى مقطع مصور التقط في قمة حلف شمال الأطلسي في بريطانيا هذا الأسبوع ظهر فيه رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يتحدث بسخرية مع قادة آخرين بالقمة عن مظهر ترامب في المؤتمرات الصحفية.

وكتبت على التسجيل المصور الذي تضمن رحلات أخرى لترامب في الخارج عبارة “العالم يضحك.. نحتاج لرئيس يحترمه العالم”.

وحقق التسجيل المصور الذي نشر على موقع تويتر مساء أمس 6,7 ملايين مشاهدة.

وكان ترامب ألغى مؤتمرا صحفيا وغادر قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” بلندن على خلفية تسريب فيديو يظهر قادة دول بالحلف يسخرون منه كما أظهر الفيديو حديثا جانبيا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والكندي ترودو بدا فيه القادة الثلاثة يتحدثون عن سبب تأخر ترامب عن حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ 70 لحلف الناتو.