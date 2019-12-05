جورجينا لـ رونالدو: لا تجعل أحد يوقفك

لم يستوعب بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس والمقربون منه فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بكرته الذهبية السادسة في تاريخه، وفض الشراكة مع “الدون” الفائز بخمس كرات، والانفراد بصدارة قائمة الفائزين بالكرات الذهبية.

فبعد الهجوم الذي شنته كاتيا أفيرو على الهولندي فان دايك بعدما اعتبرت أن الأخير سخر من شقيقها عندما قال إنه “لم يكن منافسا هذا العام على الكرة الذهبية”، لجأت جورجينا رودريغيز إلى حسابها على إنستغرام لتوجه رسالة دعم لرونالدو الذي أخفق للعام الثاني على التوالي في الفوز بالكرة الذهبية، وتضمنت الرسالة “قصف جبهة” ميسي.

وكتبت رودريغيز “غير قابل للمقارنة، ولا يمكن توقيفه، قوي، ملتزم، هناك الإحصاءات والألقاب، وأنت النجم صاحب النتائج الأفضل، فزت بدوري أمم أوروبا وكأس إيطاليا ولقب الدوري الإيطالي وأفضل لاعب في الكالتشيو، ليست فقط الجوائز والألقاب (التي تملك منها الكثير) التي تتكلم عنك، بل رغبتك وشغفك وإرادتك وعملك الجماعي مع زملائك، أنت ملهم في كرة القدم والرياضة للملايين من الأشخاص”.

وتابعت “لا تخف التحديات، وخرجت من منطقتك المريحة وتفوقت على نفسك وأظهرت للعالم من هو الرقم واحد”.

وفُهمت الجملة الأخيرة “خرجت من منطقتك المريحة” أنها إشارة واضحة إلى ميسي الذي دعاه رونالدو للانتقال إلى الدوري الإيطالي واستعادة الصراع الكروي بين الغريمين في الدوري الإيطالي، لكن ميسي رفض وبرر أنه “يلعب في أفضل نادٍ بالعالم، وعليه لماذا يتركه”.

وكان ميسي قال -في حديث لصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية – إنه عندما فاز رونالدو بكرته الذهبية الخامسة في 2017 وعادل رقمه القياسي آلمه ذلك قليلا “لأنه لم يعد وحيدا في القمة”.

يذكر أن رونالدو -الذي فضل حضور حفل توزيع جوائز الدوري الإيطالي والتي فاز فيها بجائزتي أفضل لاعب في البطولة وأفضل مهاجم على حضور حفل الكرة الذهبية الذي حل فيه ثالثا خلف ميسي وفان دايك – لعب لأربعة فرق مختلفة، هي سبورتينغ البرتغالي ومان يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، في حين أمضى ميسي مسيرته في البرسا.