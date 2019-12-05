حماة.. القبض على مطلوبين بجرائم قتل وسلب ومصادرة كميات من الأسلحة في بلدة سلحب

نفذت وحدات من قوات الأمن الداخلي والجهات المختصة في محافظة حماة عملية أمنية دقيقة في بلدة سلحب جنوب غرب مدينة حماة على خلفية الاعتداء على مقر الناحية في البلدة أسفرت عن القبض على 15 مطلوبا بجرائم القتل والسلب من بينهم أشخاص شاركوا في الاعتداء على مقر الناحية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن العملية التي نفذتها قوات الأمن الداخلي والجهات المختصة “في سلحب جاءت لمكافحة حالات الخطف والسلب التي يتعرض لها المواطنون في تلك المنطقة وإلقاء القبض على المجرمين الذين اعتدوا على مقر ناحية سلحب” قبل أيام.

وأشار المصدر إلى أن “العملية حققت أهدافها وتم القبض على المطلوبين بجرائم القتل والسلب كما تمت مصادرة عدد من الآليات غير النظامية وهي على الأغلب آليات مسروقة ويستخدمها المجرمون في تنفيذ جرائمهم كما تمت مصادرة عدد من قطع السلاح من بينها أسلحة رشاشة متوسطة وقنابل وبنادق حربية وحشوات دافعة وذخائر مختلفة”.

وأكد المصدر أنه “ستتم ملاحقة كل شخص يمس بأمن الوطن والمواطن أو من يحاول الإخلال بالأمن الداخلي” داعياً الأهالي إلى التعاون وتقديم المعلومات التي تساهم في تعزيز أمنهم ومكافحة الجريمة والخطف.